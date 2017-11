Da Napoli a Miss Mondo, i ringraziamenti di Maria Polverino

Non si è conclusa con la vittoria finale la splendida avventura di Maria Polverino, napoletana di Pianura, al concorso di bellezza Miss Mondo 2017. Ma la ragazza, che ha difeso i colori dell'Italia nella competizione, appare soddisfatta del risultato raggiunto e soprattutto del notevole supporto ricevuto in rete.

"Una delle esperienze più belle della mia vita si è conclusa - ha scritto in un post su Facebook - e sono felice di aver fatto parte di questa squadra meravigliosa, e di aver rappresentato la mia Italia! Grazie a tutti per avermi sostenuta fino alla fine!"

Infine, un ringraziamento per gli splendidi abiti che ha potuto indossare: "Grazie Renato Balestra per avermi dato la possibilità di brillare e per avermi fatto sentire una principessa!".