Miss Europe Continental 2017, connubio di fascino e spettacolo conquista Dubai

Miss Europe Continental 2017 , successo internazionale anche a Dubai Miss Europe Continental 2017, la Kermesse ideata dall’imprenditore Alberto Cerqua, vive un momento unico e top. Il format ha avuto riscontri positivi anche a Dubai, negli Emirati Arabi che hanno apprezzato il grande lavoro svolto dall’affiatato team. Un evento unico, bello nel suo genere, dove bellezza, arte, spettacolo hanno sposato l’affascinante e magica location del Medio Oriente. Miss Europe Continental a Dubai è stato un successo senza precedenti, funzionale senza alcun tipo di problematica, il pubblico si è divertito ed ammirato la bellezza delle miss. Tanti i nomi di spicco per una giuria di qualità che include personaggi grandi e famosi del GCC · Shaikha Maysoon bint Mohammad Al Qassemi · Sig. Rizwan Sajan (CEO del gruppo Danubio) · Antoine Kareh (Celebrity Fashion Designer) · Angy Jammal (regista cinematografico) · Dottoressa Maria Rubatti (chirurgo plastico celebrale) · Elham Al Flamrzi (Emirati Fashion Designer) · Ana Nicolaie (ambasciatore di marca Miss Europe Continental UAE 2017 Insomma, Miss Europe Continental 2017 fa ancora centro e si conferma un format vincente e geniale, portando in alto la bellezza e lo spettacolo made in italy sull’ Olimpo D’Europa.