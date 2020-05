Mila Suarez, la modella ispano-marocchina: "Mi manca Napoli"

La popolare showgirl marocchina Mila Suarez, nota al grande pubblico come ex inquilina della casa del Grande Fratello, ha raccontato la sua personale quarantena e ha svelato la sua nostalgia verso Napoli, una città in cui ha lasciato numerosi affetti.

"Sono in quarantena come tutti e pur se sono a Milano, il mio cuore è a Napoli. Reputo questa la mia seconda città. Mi mancano le tante belle esperienze vissute in città e i grandi rapporti umani instaurati", ha detto Mila Suarez.

Cresciuta tra il Marocco e la Spagna, Mila Suarez ha fatto anche parte delle Bilzerian's Girls, le ragazze che gravitavano intorno all'imprenditore miliardario Dan Bilzerian. E' stata tra le corteggiatrici di Uomini e Donne, delle tentatrici di Temptation Island ed ha avuto un burrascoso rapporto d'amore con Alex Belli.