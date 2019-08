Tony e Tina, amore a gonfie vele: "Sono spuntate rose a forma di cuore"

Prosegue a gonfie vele l'amore tra il cantante neomelodico siculo-partenopeo Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli. Dopo un breve periodo di appannamento, i due si scambiano ora continui messaggi d'amore, anche attraverso i social networs. L'ultimo, in ordine di tempo, è partito da Tina, indirizzato al marito. "Non ho parole", ha scritto Tina. "Le rose che Tony mi ha regalato sono sbocciate, a forma di cuore. Nella nostra casa regna pace e serenità".

Intanto i due sono in giro per il tour che vede impegnato Tony in moltissime piazze del meridione: in Irpinia, ma anche in Calabria e in Sicilia. Ovunque sono tantissimi i fan del cantante che affollano strade e piazze.