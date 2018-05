Tonelli, matrimonio con polemiche: "Scollatura della sposa eccessiva"

Proseguono le polemiche successive al matrimonio del calciatore azzurro Lorenzo Tonelli con la modella di origini siciliane Claudia Manzella. La cerimonia si è tenuta a Cefalù, in provincia di Palermo: il vescovo della locale diocesi ha avuto da ridire a proposito dell'abito della sposa, a suo parere troppo scollato, e su di un carretto – distribuiva granite agli ospiti – piazzato sul sagrato della chiesa.

Così una nota stampa diffusa dall’ufficio comunicazioni: “Il vescovo di Cefalù, monsignor Giuseppe Marciante, impegnato a Roma per la settantaquattresima assemblea generale della Cei, in riferimento al matrimonio celebrato in cattedrale il 22 maggio scorso, precisa che, essendo ignaro dello svolgersi degli eventi, al suo rientro, accertata la verità dei fatti, prenderà adeguati provvedimenti sul caso e su tutte le celebrazioni in cattedrale”.

Pare che secondo il presule il regolamento per tutelare il duomo di Cefalù (patrimonio Unesco) sia stato disatteso, e la sua intenzione è accertare chi abbia autorizzato lo svolgimento della cerimonia così com'è avvenuta.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Mertens, Reina, Maggio, gli ex Giaccherini e Pavoletti, ed il compagno di squadra all'Empoli Saponara.