Matrimonio con Stefano De Martino, Belen: "Se arriva la proposta..."

Tornano le voci su un nuovo matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, dopo le ultime stories su Instagram delle ultime settimane della showgirl argentina.

Sulle foto in chiesa comparse, infatti, su Instagram e sulle presunte nozze, ecco come ha risposto Belen durante una telefonata a Mattino 5: "Non è un preventivo. Se ci sarà la proposta, il matrimonio ci sarà, sposerò Stefano".

Il matrimonio potrebbe celebrarsi in zona vesuviana, si vocifera a Boscoreale.