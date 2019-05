Oltre 200 invitati al super matrimonio di Angelo Belvedere

Uno degli scapoli d'oro di Napoli è appena "uscito fuori dal mercato": si sono infatti svolte le nozze del giovane notissimo fotografo Angelo Belvedere. Bello, bravo nel suo lavoro e molto social, Angelo, dopo aver immortalato centinaia di matrimoni, ha detto sì alla bella Imma De Francesco.

"Sono molto emozionato", dichiara il padre, Michele Belvedere: "Vedere il mio ultimogenito maschio sposarsi è una cosa stupenda, un'emozione che auguro ad ogni padre". Per l'occasione sono accorsi ospiti e invitati da ogni parte d'Italia: duecento sono arrivati il giorno prima, ospitati dagli sposi in hotel a cinque stelle, con oltre 20 navette per trasportarli.

Un matrimonio comunque molto sobrio: Angelo e Imma hanno dimostrato come l'eleganza può andare di pari passo con i grandi eventi. A celebrare il matrimonio nella Basilica di Eboli è stato Don Adriano, parroco di Cardito; il ricevimento si è svolto a Tenuta Porta di Ferro di Eboli. Tra gli ospiti il sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo.