Matrimonio vip in piazza del Plebiscito: canta Bocelli

Nella chiesa di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito si è celebrato il matrimonio tra Angela Ammaturo e Francesco Rossi Guarnera. Lei ad del marchio di moda Frankie Morello e lui figlio di una nota famiglia di avvocati italo-brasiliani.

Presente in chiesa anche Andrea Boccelli, che ha intonato i canti nuziali. Molto apprezzato il vestito della sposa, lungo di seta.

Le nozze sono poi proseguite nella Reggia di Caserta, location per la prima volta di un matrimonio. Il direttore Mauro Felicori, come riporta CasertaNews, vuole far 'vivere' il palazzo in ogni occasione, anche per poter avere un ritorno economico importante da poter poi investire nella manuntenzione: "Io non ci vedo niente di male, avremo un ricavo da usare a fini culturali, abbiamo concordato regole di tutela del bene; ci basiamo su regole consolidate per tanti eventi, ma come matrimonio è una esperienza nuova, ne trarremo insegnamenti per fare meglio in futuro, ma perchè scandalizzarsi pregiudizialmente?".