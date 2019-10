Marina Giulia Cavalli (Ornella di Upas): "Parlo con mia figlia morta grazie alla scrittura automatica"

Al serale di Non è la D'Urso, c'era come ospite ieri sera Marina Giulia Cavalli (Ornella di Un Posto al Sole). L'attrice ha ricordato la figlia, morta prematuramente a soli 21 anni per una leucemia, facendo una rivelazione: "Grazie a Stefania Gatti (moglie di Franco dei Ricchi Poveri) e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta. Voglio dare un messaggio di speranza e sostegno, perchè i nostri cari sono presenti. I nostri figli ci parlano di amore, di aiutare gli altri. Non c'è nessuno che ci può aiutare se non i nostri figli. Nessun raggiro, visto che lo fa gratuitamente. La moglie di Franco dei Ricchi e Poveri, ha un dono che le consente di entrare in contatto con prima con il figlio scomparso, poi anche con Arianna (la figlia di Marina Giulia Cavalli".