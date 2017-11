La bombastica Mariana Rodriguez a Napoli per le Olimpiadi della bellezza

Arriverà il 25 novembre a Napoli l'affascinante Mariana Rodriguez, modella venezuelana nota in Italia per aver partecipato a programmi tv molto seguiti come "Pechino Express", "Grande Fratello VIP" e "Matrix Chiambretti". La Rodriguez (che secondo alcuni critici ha superato Belen nell'immaginario erotico degli italiani) farà parte della giuria in occasione delle Olimpiadi della Bellezza di Miss Europe Continental, in programma il 25 novembre nel Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare.

Con lei in giuria anche Sara Miquel, attrice famosa in Spagna e in Italia per la soap opera "Una vita". L'organizzatore della manifestazione, Alberto Cerqua, dichiara: "Mariana si unisce al ricco parterre che stiamo allestendo. La serata sarà condotta da Veronica Maya e Marco Senise. Siamo felici e soddisfatti".