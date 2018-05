Le bugie di Mariana al Grande Fratello 15: lo scontro in diretta con Patrizia

Uno scontro senza esclusione di colpi si è consumato nella casa del Grande Fratello 15 tra la stabiese Mariana Falace e Patrizia Bonetti, la nuova fiamma dell'ex di Nina Moric, il corallino Luigi Favoloso. Oggetto del contendere sono state le bugie dette da Mariana dopo aver nominato Patrizia facendo ricadere la colpa su Aida. Barbara D'Urso ha fatto rientrare Patrizia in casa per un confronto con Mariana. In quel momento è scoppiato un putiferio con la ex di Vacchi e Ricucci protagonista.

«Sei una persona schifosa. Sei disgustosa – ha detto senza mezze misure continuando - dire che mi fai schifo è dire poco. Mi supportavi mentre piangevo. Hai fatto ricadere tutto su Aida e poi dai del falso a Luigi e Veronica? Sei una falsa schifosa che ha portato questa cosa avanti per 20 giorni». Poi l'attacco per il suo “interessamento” a Luigi. «Non sono io che giro con le tette di fuori. Ti strusci addosso a Luigi dopo che sono uscita. Non l'avevi mai calcolato prima».

Dopo essere stata zittita più volte Mariana ha risposto visibilmente contratta. «Ti ho nominata perché eri fredda negli ultimi giorni. C'è stato un feeling ma c'erano solo cinque o sei giorni di amicizia. L'ho fatto perché non volevo che Alessia uscisse. Poi ho pensato che un carattere come il tuo sarebbe andato in contrasto con il mio». Una risposta che non ha convinto per nulla Patrizia che a stento l'ha salutata a fine confronto.