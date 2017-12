“Sono superdotato...”: Marco Borriello testimonial di Intimissimi

Sempre più sex symbol Marco Borriello, calciatore napoletano in forza alla Spal: il centravanti classe '82 è stato scelto come modello di Intimissimi. Una sorpresa per lo stesso calciatore, visto che di solito il brand “preferisce personaggi molto puliti, mentre io sono pieno di tatuaggi”, spiega lo stesso Borriello.

A Vanity Fair l'ex – tra le altre – di Belen Rodriguez racconta: “Uso i boxer, rigorosamente di cotone. Mi piaccio in versione basic: maglietta e boxer e mi sento a posto”. Mi piace piacere alla gente, ma non lo faccio forzatamente o deliberatamente. Mi reputo una persona sostanzialmente molto semplice: mi tengo in forma, mi curo, mangio bene, mi alleno, faccio in modo di avere una bella pelle perché in primo luogo fa stare bene me. Non lo faccio per piacere altrui. Se, poi, capita… ne sono anche fiero, ma non me ne vanto”.

Tra i suoi segreti? “Sono superdotato”, ride. “Scherzi a parte, ho un tatuaggio nelle parti intime che nessuno conosce. In realtà ora quelli di Intimissimi lo sanno”.