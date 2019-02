La pornostar Malena al Nasex, kermesse erotica napoletana

L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi e regina del porno Malena (Milena Mastromarino) sarà la protagonista della tre giorni (21-23 febbraio) del Nasex, kermesse erotica che si terrà a Pozzuoli, nella discoteca Golden Gate di via Campana. Dopo essere stata lanciata da Rocco Siffredi, la diva pugliese (ex dirigente del Partito Democratico) è divenuta un'icona di livello internazionale, conosciuta anche negli Stati Uniti.

L'attesa a Napoli è tanta e i centralini dell organizzazione registrano contatti non solo dalla Campania. L'appuntamento è per giovedi 21 febbraio al Golden Gate. La kermesse erotica terminerà sabato 23 febbraio.