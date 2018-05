Il giallo della maglietta di Favoloso e l'uscita dal GF15

Si conclude con un giallo ed una squalifica l'esperienza di Luigi Favoloso nella casa del Grande Fratello 15. L'imprenditore di Torre del Greco è stato squalificato dalla produzione per un gesto fatto di notte ma non andato in onda. Favoloso ha indossato una maglietta con su scritto una frase sessista. Si tratta dell'ennesimo atto discutibile del concorrente corallino che ha convinto la produzione a farlo fuori. Lo stesso Favoloso era stato al centro di polemiche nei giorni scorsi dopo la fuga di alcuni sponsor del programma.

Insieme a lui lascia la casa anche l'altra napoletana in gara. Si tratta della stabiese Mariana Falace che ha perso al televoto ed è stata votata dal 53% che l'ha voluta fuori dalla competizione. Appena in studio è stata protagonista anche di una rivelazione che riguardava proprio Favoloso. Ha infatti raccontato che nei giorni scorsi ha provato a baciarla nel confessionale. Tentativo rispedito al mittente così come confermato dallo stesso corallino in studio. Finisce così il Grande Fratello 15 per i “napoletani”, probabilmente i due concorrenti maggiormente nell'occhio del ciclone durante la loro permanenza in casa.