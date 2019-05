Luigi Di Maio e Virginia Saba, l'amore ai tempi delle Europee

Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è sempre più innamorato della sua compagna Virginia Saba. Lo ha confermato nella trasmissione di Rete 4 “Stasera Italia”, condotta da Barbara Palombelli, di cui era ospite ieri sera.

Di Maio ha parlato di tasse, tensioni nel Governo e caso Siri, per poi - pungolato dalla conduttrice - parlare della sua vita privata e nel dettaglio del rapporto con la sua ultima fiamma, la giornalista Virginia Saba. "Critiche? - sorride Di Maio - Non ci sono mai".

"Stiamo insieme da qualche mese e sono molto innamorato - ammette il pentastellato - Siamo ancora nella fase luna di miele, quella in cui non si muovono critiche. Non conviviamo ma quando possiamo stiamo insieme a casa. Ci vediamo sempre, dormiamo insieme, almeno la notte è il momento in cui riusciamo a stare un po' insieme".

La campagna elettorale per le Europee ha chiaramente pesato nel loro rapporto. "Ho fatto 10 mila chilometri in tre settimane - ha spiegato Di Maio - Lei quando può mi raggiunge e sono molto contento perché mi dà forza".