Miss Décolleté 2019 è la tedesco-napoletana Luana D'Esposito

La splendida modella e ballerina Luana D'Esposito, 32 anni, nata in Germania da madre lucana e padre napoletano, è stata eletta Miss Dècolleté 2019. Un titolo nazionale per Luana D'Esposito, nota al grande pubblico per la partecipazione ad 'Avanti un altro', condotta sui canali Mediaset da Paolo Bonolis. Qui Luana interpreta una ballerina di danza del ventre, ammaliante e simpatica.

Luana D'Esposito è stata incoronata da Eliana Michelazzo nella serata finale del Beautiful Day al Teatro Mercadante di Altamura, provincia di Bari. In un'intervista a Novella 2000, la modella aveva raccontato la fierezza del suo corpo 'curvy', una consapevolezza arrivata negli ultimi tempi e dopo una dieta che l'ha portata a perdere 25 chili in poco più di un anno. Luana è istruttrice di pilates e appassionata di fitness.