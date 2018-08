Di Caprio e McConaughey all'Anema e Core

Due ospiti speciali hanno infiammato la Taverna Anema e Core di Capri. È il caso di dire, rendendola una notte da Oscar. Presenti infatti i premi Oscar, Leonardo Di Caprio e Matthew McConaughey che hanno trascorso una serata nell'esclusivo locale caprese. Diverso l'atteggiamento dei due anche se entrambi hanno fatto di tutto per mantenere la propria privacy.

Ci ha tenuto decisamente di più Di Caprio che è arrivato con una felpa con cappuccio ed un berretto. Insieme a lui c'era la bellissima modella Camilla Morrone. Più estroso il look di McConaughey che si è presentato in camicia e bandana. I due sono “scappati” via a fine serata scortati dalle guardie del corpo e continueranno la loro vacanza sulle coste campane. Ieri Di Caprio è stato avvistato con la sua nuova fiamma in Costiera Amalfitana.