Vacanze napoletane per il "Prescelto": LeBron James a Nerano

Ultime settimane di vacanza per LeBron James il più forte giocatore di basket del mondo. Come lo scorso anno il "Prescelto" ha scelto la Campania per le sue vacanze e in particolare la spiaggia di Marina del Cantone e il ristorante "Lo scoglio" per un pranzo a base di pesce.

Lo scorso anno il cestista dei Lakers visitò la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana.