Kristian fotomodello napoletano: «Uno sguardo oltre la moda»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

" Vorrei spiegarti che non voglio perderti " frase di una delle canzoni più belle cantate del cugino di Kristian cantante Napoletano molto conosciuto anche a livello Nazionale e dai colori somatici riuscirete a capire di chi stiamo parlando, ma Kristian non è un cantate ma Modello di 22 anni che oltre sfilare e posare per il suo futuro vuole altro. Mentre si descrive brillano i suoi occhi azzurri mare e traspare una timidezza tutta dovuta da un grande cuore sensibile. Definito uno dei Fotomodelli più belli d Napoli, attualmente sta partecipando al Reality su Instagram " IL BUGIARDO " dove ha vinto anche la prova costume, segno che la sua bellezza si fa apprezzare un po' da tutti. Sfilare e posare non è la sua unica ambizione anche la voglia in futuro, dopo avere conquistato l'Italia intera, di aprire una grande agenzia di moda internazionale. Per il settore TV che lui non sottovaluta a seguirlo come Management c'è Bruno Coscia e quindi sicuramente sentiremo parlare e vedremo gli occhi di ghiaccio sul grande schermo.

Gallery