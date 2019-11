A Napoli per "Red Carpet del Cuore", evento dall'Associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus per il finanziamento del progetto “Sogni d’oro, umanizzazione pittorica”, destinato al reparto di neurochirurgia e neuroncologia del polo pediatrico Santobono-Pausilipon, l'attrice e soubrette Justine Mattera ha parlato in modo lusinghiero del momento storico della città di Napoli.