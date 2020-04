L'ex Napoli Jorginho nella bufera: mandava messaggi hot alla traduttrice del Chelsea

Una piccante spystory, rivelata dal Sun, riguarda l'ex centrocampista del Napoli Jorginho, il mediano italobrasiliano ora in forza al Chelsea. L'ex Napoli (sposato e con figli) avrebbe inviato messaggi erotici alla traduttrice del club londinese, Elisa Scalcon. A scoprire i messaggi sarebbe stato il fidanzato di lei, pochi giorni prima di partire per una vacanza di coppia.

Aaron Hughes - questo il nome dell'uomo, fidanzato della traduttrice - spiega al Sun: "Jorginho ha rovinato la mia relazione. Non riesco a credere alla sua faccia tosta”. Hughes spiega come è venuto a conoscenza dei messaggi: “Ero a letto e il suo iPad stava suonando. Sono andato a spegnerlo. Lì è quando il mio mondo è crollato. Ho visto un sacco di messaggi tra lei e Jorginho. Si stavano mandando messaggi direttamente davanti a me tramite Instagram. Sono tornato indietro e c’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella sua camera d’albergo in Giappone e molte altre cose. Jorginho ha chiesto a Elisa se preferisse il sesso selvaggio o il sesso romantico”. Lei ha risposto “selvaggio” e lui ha detto “bene”. In un altro messaggio, ha scherzato sul volerla vedere “ubriaca” e lei gli ha detto “lo farai, lo farai”".

A quel punto Hughes racconta di aver fatto irruzione in bagno e di averle chiesto conto della relazione. Dopo le lacrime e i tentativi di riconciliazione, i due partono. Le due settimane di vacanza successive "sono state le peggiori della mia vita. Parlavamo a malapena e l’atmosfera era orribile. Quando siamo tornati, ha detto che avremmo dovuto provarci di nuovo". Hughes ha invece deciso di porre fine alla relazione.

