Jessica Auricchio, la modella napoletana posa senza veli

Si chiama Jessica Auricchio e ha 23 anni la modella napoletana che ha deciso di posare senza veli davanti all'obiettivo della celebre fotografa Maria La Torre.

Gli scatti valorizzano a pieno il suo corpo mozzafiato, ricoperto di paillettes rosso fuoco che esaltano la sua sensualità.

"Nulla di malizioso, si tratta di scatti di moda che aspirano a valorizzare il reale e il bello, senza secondi fini. L’imbarazzo c’è, ma anche la consapevolezza che si sta facendo qualcosa per cui emotivamente ci si pone dei limiti. Il bello è trovare persone affabili e rispettose, che ti siano complici e che valorizzano l’imbarazzo. In maniera pudica si è voluto omaggiare la donna, per lanciare il messaggio di amare se stessi cosi come si è, amare il proprio corpo, celebrando la donna giunonica degli anni '50, tra bellezza, forme e curve", racconta la bella Jessica.