Insigne canta “Annarè”: lo sfottò di D'Alessio su Facebook (VIDEO)

Un simpatico botta e risposta ha visto protagonisti il neo-capitano del Napoli, Lorenzo Insigne e il cantautore Gigi D'Alessio. A innescarlo è stato l'attaccante degli azzurri che ha registrato un video mentre cantava un vecchio successo di D'Alessio, “Annarè”

La risposta di D'Alessio

È chiaro che la “prestazione” del calciatore non sia paragonabile a quelle che solitamente esprime in campo e l'amico e cantante non ha perso occasione per farglielo notare. “Canta come io gioco a calcio” ha scritto D'Alessio sul suo profilo Facebook pubblicando il video di Insigne-cantante.