Ines Trocchia si lascia: "Ora sono single, nessuna nuova fiamma"

Ines Trocchia è single. Lo conferma la stessa modella, che rende nota la fine della relazione con Stefano Berretti, modello ed ex canottiere. La modella e influencer partenopea a NapoliToday: "Purtroppo è vero, è finita con Stefano. Ma non c'è nessuna nuova fiamma, come alcuni hanno scritto. Sono single".

Ines Trocchia contro i pregiudizi: "Non è vero che sono bella senza cervello"

Solo alcuni mesi fa Trocchia e Berretti erano stati ospiti sui canali Mediaset per raccontare il loro rapporto. Una relazione che, però, si è sciolta come neve al sole. Ora nel cuore di Ines Trocchia non ci sarebbe nessuno, anche se sono molti i corteggiatori. Sui social della modella è spuntato un mazzo di rose firmato "A.D.": sono molte le ipotesi fatte dai commentatori.