Ines Trocchia, più sexy che mai su Playboy Portogallo

Continua il successo internazionale della bellissima modella nolana Ines Trocchia, oramai una vera e propria icona della bellezza mediterranea nel mondo. Questa volta Ines ha posato per Playboy Portogallo in un servizio a cura di della fotografa internazionale di Playboy Ana Dias.

Alla nolana - sul numero di ottobre - è stata dedicata non solo la copertina, ma anche un servizio interno di ben 16 pagine. Quella che è ufficialmente una delle donne italiane più belle e sexy al mondo, era già apparsa su Maxim, Ehm, Esquire, Sports Illustrated, Gq.