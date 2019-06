Ines Trocchia: "Gli uomini in chat mi chiedono foto di piedi e mutande usate"

La modella e influencer napoletana Ines Trocchia, ospite del programma 'I lunatici' su Rai Radio Due, ha raccontato alcuni aspetti piccanti del suo lavoro. Ines Trocchia ha rivelato che molte richieste le arrivano, attraverso Instagram, da uomini disposti a pagare per foto dei piedi o per avere mutande usate. Qualcuno, racconta Trocchia, si è detto anche disposto a pagare solo per sentire la voce o per farsi schiavizzare. "Una proposta l'ho ricevuta da un produttore", spiega la modella. "Mi ha detto che mi avrebbe offerto un appartamento, uno stipendio fisso e favori se avessi accettato di fargli da moglie di facciata. Fare cioè finta di essere sposati, accompagnarlo e presentarmi come moglie. Ovviamente ho lasciato cadere".

"Ormai gli uomini che ci provano con una bella donna sono sempre meno, anzi: più bella sei più incuti timore. Con me ci provano di più le donne", ha concluso Ines Trocchia.