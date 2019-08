La nuova battaglia social di Ines Trocchia: “Natural & free"

La modella napoletana Ines Trocchia è al centro di una nuova polemica social. Con un post su Instagram ha lanciato un appello ai suoi followers a essere liberi dagli stereotipi postando una foto con le ascelle non rasate. In molti hanno però frainteso lo scatto dando vita a un dibattito puramente estetico. Trocchia ha, però, spiegato che non si trattava di un post che riguardava per forza l'aspetto fisico rispondendo ai commenti dei suoi detrattori.

Il post

“Natural & Free. Rompete gli schemi, siate LIBERI. Il mio non è un invito a non radersi, ma ad assecondare la propria natura. Non spetta alla società scegliere chi dobbiamo essere, come vestirci o pettinarci. La paura di essere giudicati o peggio di non essere accettati spesso ci frena. Non esiste su tutta la terra un'altra persona uguale a voi, quindi non abbiate paura di essere voi stessi al 100%”.