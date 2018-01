Ines Trocchia: "Non mi sento una bomba sexy. Il mio uomo ideale deve essere vero"

Ines Trocchia, 23 anni, è una delle modelle più apprezzate in Italia ed è molto seguita anche all'estero, dopo essere apparsa su note riviste patinate, in Europa come in America Latina.

La top model nata a Nola è stata intervistata da Discoteche.it: "Di Sophia Loren ne esiste una sola. Non amo i paragoni e non mi sognerei minimamente di accostarmi alla sua grandezza. Sono felice, però, che molte riviste internazionali mi abbiano proposta come un’icona di bellezza italiana", ha spiegato Ines.

Sul suo essere sex symbol ha così risposto: "Non mi sono mai vista con quegli occhi, ma mi vedo sempre con gli stessi occhi di quando ero ragazzina. Se mi guardo, non vedo una bomba sexy, ma vedo me con le mie preoccupazioni e le mie debolezze. Sono consapevole di essere una bella donna, ma spesso il modo in cui ci guardano gli altri è diverso dal modo in cui guardiamo noi stessi".

AMORE

"È vero, non sono impegnata. Nel mio cuore non c’è nessuno. L’uomo che immagino accanto a me deve essere vero, ma credo sia ormai una delle qualità più difficili da trovare in una persona".

