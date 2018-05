L'incontro di Favoloso con Patrizia in diretta al GF15

La puntata dell'8 maggio del Grande Fratello 15 ha avuto un altro faccia a faccia in diretta. Protagonista sempre Patrizia Bonetti che si è incontrata con l'altro napoletano protagonista della casa: Luigi Favoloso. All'ex di Nina Moric, con cui c'è stato del tenero durante la sua permanenza in casa, ha chiesto spiegazioni sui suoi dubbi dimostrati durante la sua assenza. Ma soprattutto gli ha chiesto conto del suo avvicinamento a Mariana.

«Sono rimasta sotto shock dopo aver visto le immagini. Ti ho visto confuso. Perché dovrei essere diversa fuori? Sentirmi dare della falsa da te mi è dispiaciuto molto». Tranquilla è stata la replica di Favoloso su entrambi gli argomenti. «Hai visto qualcosa di differente rispetto a quello che succede con le altre donne? Non credo di aver esagerato – poi riguardo al loro rapporto ha aggiunto – Ho ragionato sulle cose che mi hanno detto. Non mi hanno dato fastidio gli ex, faccio solo delle riflessioni. Riguardo a Nina, non credo sia chiusa così. Devo parlare con lei. Se non mi vuole vedere è una decisione sua». Prima di uscire Patrizia gli ha lasciato il biglietto che le aveva scritto prima di uscire.