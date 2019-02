Paura per Nilufar Addati: incidente d'auto per l'ex "Uomini e Donne"

L'ex volto di "Uomini e Donne", la napoletana Nilufar Addati, ha avuto stamane un incidente automobilistico. A renderlo noto è stata lei stessa, attraverso alcune Instagram Stories.

"Questa mattina non è iniziata bene, con un incidente" spiega con una serie di brevi video. "Fortunatamente non mi sono fatta male e non ho fatto male a nessuno, mi sono schiantata contro un albero - prosegue - Solo tanto spavento e i pianti del momento".

L'ex fidanzato della ragazza, Giordano Mazzocchi, ha così commentato quanto accaduto. "È ovvio che ho sentito Nilufar. È andata contro una pianta e sta benissimo".