Higuain presto papà: la sua compagna aspetta un figlio

Sembra un periodo d'oro per l'ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain. Dopo la rete alla sua ex squadra che ha deciso la sfida scudetto tra Napoli e Juventus, un'altra lieta notizia: in primavera il 'Pipita' diventerà papà per la prima volta. Come riportato da Repubblica, infatti, la compagna di Higuain, Lara Wechsler, è incinta. Higuain ha conosciuto Lara in Spagna, quando giocava nel Real Madrid. La loro storia d'amore è proseguita a Napoli, dove i due convivevano, fino alla rottura coincisa con il passaggio del centravanti argentino alla Juventus.

Poi il recente riavvicinamento e la notizia della dolce attesa: Lara Wechsler è anche molto amata dalla famiglia di Gonzalo Higuain, in particolare dalla madre del Pipita.