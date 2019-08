La top model Heidi Klum fa il bagno in acque proibite a Capri

La top model Heidi Klum fa ancora parlare della sua visita a Capri. Dopo il matrimonio sull'isola, la modella si è fatta “pizzicare” mentre faceva il bagno nelle acque proibite della Grotta Azzurra. L'hanno scoperta, insieme al marito, i carabinieri che hanno verbalizzato il tutto. Già lo scorso anno capitò un episodio analogo. Immediata la protesta del Conacos che annuncia esposti in procura.

Le parole del Codacons

“Se non sarà elevata la sanzione prevista delle ordinanze vigenti nei confronti della top model tedesca Heidi Klum, le istituzioni locali dovranno rispondere del reato di omissione di atti d’ufficio”. Lo afferma il Codacons, pronto a presentare un esposto in procura se non sarà dato seguito al verbale redatto dai Carabinieri di Anacapri dopo il bagno nelle acque vietate dell'antro di Tiberio da parte della Klum e del marito.

Alla modella deve essere riservato lo stesso trattamento previsto per tutti gli altri trasgressori che fanno il bagno in punti proibiti, e nei suoi confronti deve pertanto essere elevata la sanzione prevista dalla legge – spiega il Codacons – Se ciò non avverrà, e considerato che si tratta di un personaggio pubblico facilmente rintracciabile ai fini della notifica della sanzione, sarà inevitabile una denuncia in Procura contro gli enti competenti per la fattispecie di omissione di atti d’ufficio.