Intervista a Guendalina Rodriguez, dai flirt con i calciatori alle offese: "I trans non sono mostri"

L'intervista di NapoliToday a Guendalina Rodriguez, showgirl ed escort che ha rivelato di frequentare e di aver frequentato in passato noti calciatori di serie A. Ecco le parole della trans carioca, che vive a Napoli da quando a due anni è stata adottata da una famiglia napoletana.

Guendalina ci racconti un po' come è iniziata la tua carriera?

È iniziata nell'estate 2016. Sono andata in vacanza a Ibiza e ci sono restata per quattro mesi. Mi ha cambiato totalmente la vita. Lì ho conosciuto un produttore Mediaset che mi propose di fare un casting per il Chiambretti Grande Hotel. Tornata in Italia accetto e comincio a presenziare ad alcune trasmissioni Mediaset sia come ospite che come figurante. A quel punto mi è arrivata una chiamata da un manager molto conosciuto che mi propone di partecipare a un reality. Ho accettato e partecipato al mio primo reality. Da quel momento è cambiata totalmente la mia vita. Sono iniziate le chiamate di tanti giornalisti tra cui Giuseppe Cruciani della Zanzara di Radio 24 che mi ha dato molta popolarità. Da quel momento ho iniziato a far parte del mondo dello spettacolo. All'inizio avevo tanta paura però l'ho sempre ritenuto il mio sogno fin da piccolina e ho sempre pensato la salita è dura ma quando arrivi in cima il panorama è fantastico. Dopo l'esperienza italiana ho partecipato anche a un reality e trasmissioni spagnole, sempre su Mediaset e al reality “La fazenda”. Nel 2017 ho partecipato a Secret Story, una sorta di Grande Fratello francese da cui ho avuto molto successo e da quel momento ho iniziato a fare tante ospitate televisive e a partecipare ad eventi. Così ho iniziato a conoscere gente comunque abbastanza nota e una sera ad un evento ho conosciuto un calciatore del Milan. Da quel momento ho avuto il massimo della visibilità. Ne avevo già tanta ma quello è stato proprio il trampolino di lancio, fino ad arrivare a oggi.

Le cronache parlano di un'infanzia difficile ti va di parlarne?

L'ho un po rimossa ma non ti nego che capitano che riaffiorino in mente i momenti down. Sono stata adottata a due anni da una splendida famiglia napoletana, precisamente di Quarto. I miei genitori mi hanno cresciuta sfacendomi stare bene e senza mai far mancare nulla. Credo di averli delusi un po' troppo ma con il tempo uno capisce i propri errori e cerca di farsi perdonare. Non è assolutamente vero che la mia famiglia non mi accetta, anzi. Ti dirò di più: all'inizio ero incattivita molto con loro e a oggi mi rendo conto che ho esagerato molto con mie dichiarazioni passate. Adesso, pian piano, sto cercando di recuperare il rapporto in fondo. Sono persone che mi hanno salvata e mi hanno dato la possibilità di vivere in una famiglia umile, di valori e principi. Io diverse volte mi sono allontanata da quello che è il nucleo familiare e giustamente loro all'ultimo allontanamento non mi hanno fatto più rientrare a casa. Non perché fossi una transessuale ma perché ne avevo combinate talmente tante. Poi si sono inseriti dei familiari che hanno cominciato mettendo a speculare su cose che non stanno né in cielo né in terra mettendomi contro la mia famiglia. Io però spero che col tempo riuscirò a recuperare il rapporto.

Su di te girano gossip riguardanti tue storie con calciatori. Sono vere?

Mi affibiano flirt e fidanzamenti con diversi calciatori e io ringrazio per questo. Posso solo dirvi che nel 2016 ho conosciuto un calciatore francese che all'epoca militava in una squadra prestigiosa di serie A e da lì in poi ho avuto una carrellata di gente conosciuta a vari eventi mondani della movida milanese e romana. Ho avuto l'occasione di conoscere tanti calciatori. Sono stata anche con un noto difensore di un top club del nord, anche se ha sempre smentito. I calciatori sono molto riservati e non parlano quasi mai, da questo punto di vista, della loro sfera privata. Ho avuto tante conoscenze fino ad arrivare a un ragazzo che ha partecipato a Uomini e Donne. Ad aprile incomincia il Grande Fratello 2019 con Barbara D'Urso e vedo entrare un mio ex anche se lui ha smentito dicendo che non mi conosce. Dopo Pasquetta ho conosciuto un altro calciatore. In realtà tutto è successo perché mi hanno contattata tramite un noto sito di escort transessuali. Mi ha contattato questa persona, per due o tre giorni mi ha corteggiata dopodiché mi ha chiesto di incontrarla. Ci siamo incontrati in un meraviglioso hotel di Milano e da lì mi hanno mi hanno portata a Como. Ho conosciuto questo ragazzo bellissimo, tatuato. Non è la prima volta che esco oppure vado a letto con qualcuno a pagamento perché ripeto sono una escort e faccio questo per mantenermi. Alla fine della prestazione scopro che è un bomber conosciutissimo sudamericano. È successo il putiferio ancora tutt'oggi mi cercano dall'Argentina, dall'America e dalla Spagna. Sono stata dalla signora Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e mi ha fatto molto piacere perché la reputo una grandissima professionista e spero che mi ospiti ancora per dire tutta la verità.

Secondo te esiste ancora un tabù nel mondo del calcio nei confronti del mondo trans?

Se un uomo va con un trans ad oggi non è un tabù nel mondo del calcio perché siamo esseri umani e siamo una realtà che esiste. Quanti uomini sposati, fidanzati o single hanno un'attrazione per le transessuali. Le donne lo devono accettare e poi non dobbiamo far passare il concetto che essere trans vuol dire fare la escort. Assolutamente no. Purtroppo io faccio la escort perché è l'unica soluzione che ad oggi ho. In futuro mi piacerebbe partecipare un grandissimo reality come il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi italiana questa volta. Spero di condurre una trasmissione tutta mia e chissà magari ci saranno altri gossip in merito alla mia relazione con un calciatore del Napoli. Sono stata anche molto trattata male dai tifosi sotto i commenti del vostro stesso giornale e voglio dire una cosa. È brutto sputare fango e veleno su una persona che ha fatto un cambiamento di genere. Essere transessuale non vuol dire essere come un mostro, un alieno".