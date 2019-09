Libro di Giulia De Lellis sul water di casa: la provocazione della influencer napoletana

Che cosa ci fa il libro "Le corna stanno bene su tutto" su un water? Schermaglie social tra influencer. Da un lato la napoletana Maura Iandoli, dall'altro Giulia De Lellis, autrice del romanzo. La Iandoli ha postato una storia sul suo profilo Instagram in cui mostra il suo disappunto sul libro scritto dalla De Lellis. Il libro viene mostrato in primo piano, poi sistemato sotto il divano per poi finire nel bagno, con tanto di tavoletta chiusa a sandwich sul voluminoso tomo.

Chissà che cosa ne penseranno le "bimbe di Giulia", così come vengono appellate le accanite fan della De Lellis. In altri episodi, in cui la loro beniamina è stata criticata, le bimbe hanno inondato di improperi i profili di coloro i quali si sono permessi di proferire attacchi più o meno velati.