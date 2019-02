Gigi D'Alessio contro un fan di Anna Tatangelo: volano gli insulti

Tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio il legame, dopo i problemi dello scorso anno, è oramai da mesi ritornato forte come nei tempi migliori. A dimostrarlo anche episodi come la festa che lei ha organizzato per i 52 anni del cantante.

Ma il post di ringraziamenti di Gigi ("Grazie di cuore a tutti per gli auguri, i regali, e la bellissima festa a sorpresa di ieri sera organizzata da Anna! È stato un compleanno bellissimo, insieme alla mia famiglia, ai miei amici e insieme a tutti voi, che vi fate sempre sentire forte! Grazie davvero, vi voglio bene”) è stato occasione per una pesante polemica tra il cantante e un fan della Tatangelo.

"Anna ma come ca**o fai a stare con quel ca**o di essere. Tu sei bellissima, potresti avere il mondo", ha scritto l'uomo. E la risposta di Gigi non si è fatta attendere: "Str***o! Il mondo l’ha già trovato con me". Una presa di posizione che ha trovato subito il sostegno dei fan felici di rivedere la coppia ancora così innamorata dopo 14 anni.