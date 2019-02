Splendida sorpresa per Gigi D'Alessio. Il cantautore napoletano ha festeggiato in compagnia di tanti amici il suo 52esimo compleanno. La serata è stata organizzata dalla compagna Anna Tatangelo. Sui social proprio Gigi ha postato un video in cui balla scatenato con l'amico e collega Nino D'Angelo ed il capitano del Napoli Lorenzo Insigne.