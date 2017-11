Gigi D'Alessio: "Io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati"

"La vita ogni giorno ti insegna qualcosa, o ti toglie qualcosa. Succede sempre. Certo, 50 anni sono un bel traguardo. Dico la verità: a me ‘sti cinquant’anni sono volati. Una ventina di tournée, dieci volte il giro del mondo, dieci album, programmi televisivi, concerti negli stadi e all’Olympia di Parigi. Non mi sono annoiato". Così Gigi D'Alessio ai microfoni di Bergamo Post, a pochi giorni dalla tappa del suo tour nella città lombarda.

Il cantautore napoletano, nel corso dell'intervista, ha svelato anche un clamoroso retroscena: "I grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo c…te. Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci… Anna è una ragazza seria".