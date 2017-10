Gianluca Vacchi a Napoli: barman acrobatico a bordo piscina

Aveva annunciato ai suoi follower su Instagram che sarebbe arrivato, direttamente da Bogotà, e così è stato: Gianluca Vacchi ha girato il suo ultimo video a Napoli, a bordo piscina.

Una giornata tranquilla: prima un pomeriggio di shopping in via Morelli con l'amico Michele Franzese, poi lo shooting al Kora pool & beach events.

Nel frattempo, il viveur e dj bolognese ha avuto tempo per un simpatico siparietto con alcuni nuovi amici napoletani, in cui si è improvvisato barman acrobatico in una scherzosa sfida con Salvatore Di Meo e Ciro Marino.

Per quanto riguarda il video girato, resta ancora avvolto nel mistero. Alcuni hashtag postati da alcuni dei protagonisti farebbero però pensare si possa trattare di un nuovo spot targato The Jackal.