Francesca Fioretti torna a sorridere con la figlia Vittoria

A quasi due mesi dalla scomparsa del compagno Davide Astori, Francesca Fioretti torna a sorridere in un servizio fotografico pubblicato dal settimanale Vero. La showgirl napoletana, colpita il 4 marzo dalla terribile notizia della morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina, è stata immortalata dai fotografi del settimanale mentre trascorre con la figlia Vittoria qualche ora in un parco giochi. Una scena apparentemente naturale, ma che mostra l'enorme voglia di Francesca di regalare una vita normale alla sua piccola Vittoria, rimasta senza padre da quella terribile giornata.

(foto dal settimanale Vero)



La trentunenne napoletana, che aveva scelto di lasciare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, dal giorno della morte di Astori si era rinchiusa nel silenzio fino alla lettera di ringraziamento indirizzata a tutti coloro che le sono stati vicini in questi giorni, pubblicata sulla Gazzetta dello Sport. La Fiorentina ha deciso di istituire un fondo per la figlia di Davide Astori e Francesca Fioretti, intitolato 'Davide Astori Trust': il fondo sarà gestito da Francesca e serve a garantire una crescita serena alla piccola Vittoria.