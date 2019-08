Grande Fratello, bufera tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio

Procede nella tempesta l'amore tra Francesca De Andrè, nipote del grande cantautore, e Gennaro Lillio, modello napoletano. I due, conosciutisi nella casa del Grande Fratello, si sono avvicinati dopo la drammatica fine dell'amore di lei. Ora, a distanza di pochi mesi, Lillio e De Andrè sembrano già mondi lontani. Lo si intuisce - come riporta Novella 2000 - attraverso i rispettivi canali social, dove i due si inviano continuamente pubbliche stilettate.

In ultima di tempo l'ultima è partita da Francesca, che ha 'dedicato il silenzio', attraverso un pezzo di Ultimo, al suo fidanzato. Lillio ha risposto con un post: "Quando ci sono mancanze sotto forma di aggressioni, parolacce o tradimenti, come qualsiasi altra forma di mancanza, forse è meglio il silenzio. Fiero di me e della mie persona, vado avanti a testa alta. Grazie mamma". Parole che sanno di addio.