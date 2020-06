La ricca stilista Fiona Swarovski e la dolce vita caprese: riapre l'Anema e Core

Inizia l'estate ed iniziano le notti capresi all' Anema e Core. Nell'ultimo week-end è partita la stagione 2020 della taverna più vip d'Italia. Una ripartenza all'insegna dell'amicizia, ed infatti tanti sono stati gli storici amici dell'Anema e Core a voler essere lo scorso sabato in compagnia di Guido e Gianluigi Lembo e la loro band per brindare ad un nuovo inizio sulle note della migliore tradizione musicale napoletana.

Seduti ai tavolini di fronte al palco, tra gli altri: Fiona, la lady Swarovski, l'ex ministro Beatrice Lorenzin col marito Alessandro Picardi, l'attrice Giovanna Rei, lo stilista Gianluca Isaia, l'imprenditore Paolo Fiorillo, la jewelry designer Rossella Catapano e infine Dario ed Edoardo Faiella, figli di Peppino di Capri, che per qualche minuto hanno conquistato il palco improvvisando un "Il Cielo è sempre più blu" in versione rock.