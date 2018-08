Temptation Island: Raffaela ed Andrea tornano insieme

Dopo 21 giorni di pianti, da una parte, e flirt trattenuti dall'altra, è arrivato il momento della verità per la coppia napoletana a Temptation Island 2018. Raffaela ed Andrea hanno deciso di lasciare l'isola insieme. Il loro rapporto non è in discussione e si sono dichiarati amore nell'ultimo falò di confronto. L'arrivo a questo appuntamento e l'inizio stesso del falò non sono però stati facili. Dopo i video che aveva visto nei 21 giorni di programma, Raffaela è partita all'attacco.

«Mi hai deluso. Non ti riconosco più. I tuoi occhi li conosco ed ho visto come la guardavi. Mi avevi detto di tenere duro. Io ho tenuto duro nonostante tu mi abbia fatto vedere più video di tutte. Non mi vergogno di essere innamorata. Tu hai rovinato tutti i progetti che non verranno mai mantenuti. La prima sera mi è arrivata la tua felpa. Ci ho dormito tutte le notti così ti sentivo un po' più vicino. Ho deciso di entrare nel programma perché speravo che fosse la volta buona per togliermi i dubbi della testa. Invece me ne hai fatti venire altri mille. Questa la teniamo a 40 minuti da casa. Era l'ultima occasione che avevi. Hai sbagliato tutto. Mi hai fatto passare 21 giorni di merda».

Andrea in un primo momento ha provato a giustificarsi dicendo di non averle mancato di rispetto e di non aver fatto gesti maliziosi. Per poi sfogarsi ed uscire allo scoperto dichiarando il proprio amore per Raffaela. «Non sono andato fino in fondo perché sono innamorato di te. Anche se viene una bella ragazza a corteggiarmi io non cedo». Poi è scoppiato in lacrime dicendo «sapevo che era amore ed ho avuto la conferma. Io voglio te tutta la vita». A queste parole Raffaela ha ceduto ed i due ragazzi si sono dichiarati amore eterno. L'ultimo è stato un lungo bacio ed Andrea che ha rimesso l'anello di fidanzamento a Raffaela.