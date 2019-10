Raffaella Fico torna sul rapporto con Balotelli: "Test Dna grande umiliazione"

Ospite di "Storie Italiane" è stata Raffaella Fico - ex compagna di Balotelli, con cui ha avuto la piccola Pia, scesa in campo con il padre domenica scorsa al San Paolo. Raffaella Fico è tornata proprio sul rapporto con Mario Balotelli: "Qualche anno fa al solo pensiero stavo male con me stessa. La vicenda del test DNA è stata la più grande umiliazione. Mi chiedevo cosa avessi fatto di male. Oggi con Mario ci sentiamo, l'ho perdonato per amore di mia figlia, ora siamo amici. Comunque da giovani si può sbagliare, poi bisogna andare oltre. Quando è arrivata Pia ho deciso di fare la mamma a tempo pieno".