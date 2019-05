Tony Colombo e Tina Rispoli due mesi dopo il matrimonio: "Presto una nuova grande festa"

A due mesi dal matrimonio di cui ha parlato tutta Italia, il cantante neomelodico Tony Colombo e sua moglie Tina Rispoli si giurano ancora eterno amore attraverso i social networks. Le modalità delle loro nozze furono, a fine marzo, oggetto di enormi polemiche: la sfilata di Tina nel suo quartiere, con carrozza e cavalli, fece storcere il naso anche al sindaco, che negò di aver accordato i permessi anche per la festa celebrata qualche giorno prima in piazza Plebiscito. Permessi poi mostrati in diretta televisiva nella trasmissione di Barbara D'Urso.

Due mesi dopo c'è, però, ancora voglia di stupire. E' Tina Rispoli in Colombo ad annunciare una nuova festa, memorabile quanto la prima o forse ancora di più. "Molto presto faremo un'altra festa", scrive Tina sul proprio account Instagram.