Favoloso contro Nina Moric. Lei: "Mi ha picchiato". Lui: "Mi vuole distruggere"

Arrivano accuse pesanti per Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, noto ai più per la partecipazione al Grande Fratello. La modella croata accusa Favoloso di essere stato violento con lei e con il figlio Carlos (che la Moric ha avuto dalla precedente relazione con Fabrizio Corona). Nina Moric allega alle accuse anche diversi messaggi che sarebbero stati inviati da Favoloso, messaggi minacciosi, e foto di lividi che sarebbero conseguenze delle botte ricevute.

"Si, ho momenti in cui perdo il controllo", ha risposto Favoloso, rientrato in Italia dopo un lungo viaggio per rispondere alle accuse della ex fidanzata dal salotto televisivo di Barbara D'Urso. "Voglio chiarire che con Carlos non è successo nulla. E mi sono dovuto sacrificare per proteggere Nina, mi sono tagliato una mano, rotto una costola, non le ho mai tirato un calcio o un pugno", spiega Favoloso.

"Lei non accetta il fatto che ci siamo lasciati, mi vuole distruggere". Secondo Favoloso quei lividi sarebbero la conseguenza di botte che la Moric avrebbe ricevuto dalla madre.