GF15, Favoloso: «Ho fatto gol con due nella casa»

È in vena di confessioni hot Luigi Mario Favoloso, l'ex napoletano di Nina Moric. In un dialogo con Alberto ha svelato le sue conquiste all'interno della casa del Grande Fratello. Stando al suo racconto, sono due le concorrenti con le quali avrebbe fatto sesso all'interno della casa. E, sempre stando alle sue dichiarazioni, non è un caso che non ci siano delle immagini. «Conosco un posto segreto. Io faccio veramente schifo». Questo ha confessato il torrese vantandosi che «se faccio tripletta mi devono fare la statua. Però lo dico solo se mi posso mettere il pallone a casa».

Se da una parte Favoloso fa lo spaccone, dall'altra rimpiange di aver perso Nina Moric. In alcuni take mandati in onda a Domenica Live dall'interno del confessionale ha detto di pensare sempre alla sua ex e di non riuscire a perdonarsi di averla persa. Ha poi dichiarato di essere stato deluso da Patrizia Bonetti. «Ho avuto la sensazione che sia venuta qui a farmi la sceneggiata da fidanzatina ma lei non è la mia fidanzatina. Sono rimasto deluso» ha detto. Di certo non è un momento facile per lui.