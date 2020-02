Favoloso: "I lividi di Nina Moric? Nessuna violenza, è chirurgia estetica"

Luigi Mario Favoloso protagonista assoluto di Non è la D'Urso. L'ex di Nina Moric, che aveva fatto perdere le sue tracce, è tornato in tv - insieme alla madre Loredana - ospite nella trasmissione che maggiormente aveva seguito il suo caso.

Paparazzato in Svizzera, dopo le dichiarazioni in tv di Nina Moric e la denuncia di questa a suo carico, l’ex gieffino ha deciso di fare ritorno in Italia e controquerelare la modella croata.

La showgirl lo aveva accusato di violenze nei suoi confronti, affermando che l’uomo si era sfogato anche sul figlio Carlos. “Ho dovuto cercare di salvare Nina da sé stessa - era stata la risposta di Favoloso - non le ho mai fatto del male”. Le foto delle presunte violenze sono apparse su Instagram qualche giorno fa.

Ieri Favoloso è tornato quindi nel salotto della D’Urso per sostenere la sua verità e confrontarsi con la madre. Ha commentato anche gli scatti della Moric, dicendo che i lividi non sono altro che le conseguenze di interventi chirurgici estetici. L’ex moglie di Corona continua però con le accuse, sostenendo che l’allontanamento sia tutta una messinscena e che la madre Loredana ne è sempre stata al corrente.

Una versione che tutti gli altri ospiti hanno sostenuto. Barbara D'Urso, a sorpresa, ha infine spiazzato tutti col video di un amico di Favoloso che lo accusa di aver fatto finta di sparire, allontanatosi solo per divertirsi con delle ragazze.