Clementino usa FaceApp ma pubblica una foto “hot”

Anche Clementino ha ceduto alla tentazione di pubblicare una foto con l'applicazione del momento: FaceApp. Il rapper ha pubblicato una foto in cui è invecchiato come migliaia di utenti stanno facendo in queste ore. Lo scatto postato su Instagram, però, non è uno scatto qualunque,

La foto “hot”

Si tratta di una foto “hot” pubblicata qualche giorno fa e poi rimossa dal suo profilo perché ritenuta “sconcia”. La foto è continuata a girare e allora Clementino ha voluto ancora giocare con i suo follower e ha utilizzata quella per provare l'applicazione. Uno scatto con un costume a slip bianco che lascia poco spazio all'immaginazione. L'immagine ha scatenato una raffica di commenti e a colpire gli utenti diciamo che non è stata la sua barba bianca.