Fabrizio Corona cita "E' Sord" di Luchè, noto brano del suo album Malammore, nella sua ultima story su Instagram.

"Vuje facit ‘e chiacchiere, nuje facimm ‘e sord", dice in un buon napoletano il re del gossip, mentre guida con tre amici partenopei in auto.

"Napoli a Milano", ripete due volte con il brano di Luchè in sottofondo.