Fabio Fulco e Cristina Chiabotto: tra l'attore napoletano e l'ex Miss Italia è finita

Tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco è finita. Una rottura traumatica, quella dell'attore napoletano con l'ex Miss Italia, dopo un fidanzamento lungo 12 anni.

A spiegare la vicenda è il settimanale Spy: la decisione pare sia stata presa proprio dalla Chiabotto, che non si sente pronta a diventare mamma. “Ho voglia di rubare ancora un po' di tempo per me stessa”, ha dichiarato.

I due si erano conosciuti dietro le quinte della popolare trasmissione tv “Ballando con le Stelle”, e sono più volte stati vicini a sposarsi. Potrebbe aver contribuito alla rottura la differenza d'età tra i due – 47 anni lui e 31 lei – con Fulco che ha più volte recentemente dichiarato il suo desiderio di paternità.

L'attore sarà presto in tv, su Canale 5, con la quarta stagione della fiction “Le tre rose di Eva”.